Scuola, il piano per la connessione ultralarga negli istituti (non tutti). Voucher fino a 500 euro per pc e tablet (Di martedì 5 maggio 2020) Potenziare la connessione internet nelle scuole, portando negli istituti la banda ultralarga. Questo l’obiettivo del nuovo piano per la Scuola fresco di approvazione per il quale sono stati stanziati oltre 400 milioni di euro. Un progetto che – se tutto va come da programmi – consentirà agli studenti di quasi tutti gli istituti scolastici di navigare con una connessione veloce, pari a 1 Gigabit con 100 Megabit per secondo di banda garantita. Si è scritto “quasi” perché il piano non riguarda tutte le scuole ma – per essere precisi – l’81,4% del totale, vale a dire 32.213 edifici del primo e del secondo ciclo. Il sindacato della Scuola: «Lezioni in classe a settembre, ma per ripartire serve un piano da 17 miliardi» – L’intervistaI 400.430.897 di euro del piano Scuola serviranno per coprire i ... Leggi su open.online Coronavirus - ‘digitalizzare’ la scuola : Piano approvato. Più di 400 milioni di euro per avere la banda ultralarga negli edifici scolastici

