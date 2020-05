Scuola, Azzolina: “Lavoriamo per fare ripartire le lezioni a settembre” (Di martedì 5 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La Scuola non si e' mai fermata, nonostante l'emergenza Covid, e stiamo lavorando per farla ripartire di presenza a settembre, sicura ed efficiente”. Cosi' il ministro Lucia Azzolina su Facebook.“Centreremo questo obiettivo anche grazie al Piano Scuola cheavvia dopo anni di attesa il progetto per portare la bandaultralarga in tutte le scuole, a partire da quelle del primo esecondo ciclo. Si tratta di un investimento di 400 milioni e 430mila euro, pari a circa il doppio rispetto ai 200 milioniprecedentemente previsti”, aggiunge il ministro dell'Istruzione. (ITALPRESS). L'articolo Scuola, Azzolina: “Lavoriamo per fare ripartire le lezioni a settembre” proviene da Italpress. Leggi su liberoquotidiano Ministra Azzolina - la scuola attende indicazioni per il Documento del 15 maggio

