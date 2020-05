Scienziati e pandemia | le origini del coronavirus 140 anni fa

(Di martedì 5 maggio 2020) L’origine di Sars-CoV-2 divide politica e commentatori ma glinon hanno dubbi sull’origine naturale e i dati genetici suggeriscono che questo microrganismo si sia "nascosto" per decenni in natura. A sottolinearlo è "Nature", che in un corposo articolo sul suo sito ricostruisce l’albero ge

L’origine di Sars-CoV-2 divide politica e commentatori ma gli scienziati non hanno dubbi sull’origine naturale e i dati genetici suggeriscono che questo microrganismo si sia "nascosto" per decenni in ...L'America parla di "numerose prove" che dimostrerebbero l'origine del Covid-19 dal laboratorio di Wuhan, pur smentendo che si tratti di un virus creato dall'uomo. E la tensione con la Cina sale, in vi ...