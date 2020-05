Scarcerazione per il Covid-19, 100 mafiosi chiedono i domiciliari: c’è anche il fratello di Totò Riina (Di martedì 5 maggio 2020) Le istanze di Scarcerazione per “rischio Covid” aumentano di giorno in giorno. L’edizione odierna di Repubblica parla di oltre 100 richieste che stanno arrivando dai mafiosi per scontare la pena ai domiciliari per motivi di salute. Il nome più rilevante nella lista di chi ha fatto domanda è al momento quello di Gaetano Riina, il fratello del capo dei capi di Cosa Nostra, che è detenuto a Torino. “Ha 87 anni ed è gravemente ammalato”, dice uno dei suoi legali, l’avvocato Pietro Riggi. “Nella nostra istanza scriviamo che nel carcere di Torino ci sono 60 detenuti risultati positivi al Coronavirus, una situazione davvero pericolosa per un anziano che ha un solo rene, che ha già rischiato la vita con più infarti e un enfisema polmonare” . Riina deve scontare ancora due anni, l’ultima condanna ... Leggi su tpi Mafia nigeriana - i termini stanno per scadere : a Palermo 12 imputati (già condannati in primo grado) sperano nella scarcerazione

Firenze : familiari vittime Georgofili - sdegno per scarcerazione boss mafiosi

Arrestato con l’accusa di estorsione : accolta l’istanza - scatta la scarcerazione per un 37enne sannita (Di martedì 5 maggio 2020) Le istanze diper “rischio” aumentano di giorno in giorno. L’edizione odierna di Repubblica parla di oltre 100 richieste che stanno arrivando daiper scontare la pena aiper motivi di salute. Il nome più rilevante nella lista di chi ha fatto domanda è al momento quello di Gaetano Riina, ildel capo dei capi di Cosa Nostra, che è detenuto a Torino. “Ha 87 anni ed è gravemente ammalato”, dice uno dei suoi legali, l’avvocato Pietro Riggi. “Nella nostra istanza scriviamo che nel carcere di Torino ci sono 60 detenuti risultati positivi al Coronavirus, una situazione davvero pericolosa per un anziano che ha un solo rene, che ha già rischiato la vita con più infarti e un enfisema polmonare” . Riina deve scontare ancora due anni, l’ultima condanna ...

Antonio_Tajani : Il governo dica tutta la verità sulle scarcerazione dei detenuti per reati di mafia. Aveva promesso che non ne sare… - Fontana3Lorenzo : La scarcerazione dei boss della criminalità organizzata, oltre ad essere un pericolo per la sicurezza pubblica è an… - patriziagatto3 : RT @MarcoRizzoPC: SCARCERAZIONE MAFIOSI. Dopo la diretta del giudice DI MATTEO, in cui racconta la proposta di nomina poi negata a capo del… - Osvaldo36930509 : l'Italia può riprendere solo se governata da persone competenti e non da politici per caso la scarcerazione dei maf… - miconsentatwitt : RT @giuliaselvaggi2: -Papà, perché zio Giletti usa la tv per far credere al popolo che la scarcerazione di Zagaria sia frutto di un errore… -