Santo del Giorno 5 Maggio | Sant’Angelo da Gerusalemme

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 5 maggio 2020) Ildelè Sant’Angelo da, martire carmelitano vissuto fra il XII e il XIII secolo. Vediamo chi era, cosa fece e perché è stato canonizzato.del: chi era Sant’Angelo daSant’Angelo danacque il 2 Marzo 1185. Aveva un fratello gemello. Era di razza e di religione ebraica, ma la madre, convertitasi al Cristianesimo, portò i gemelli a convertirsi anche loro e a battezzarsi. Dopo la morte dei genitori, i due fratelli decisero di farsi monaci sul Monte Carmelo, in Palestina. La scelta non fu casuale. All’epoca infatti, l’Ordine del Carmelo, che secondo la tradizione era stato fondato dal profeta Elia, mixava perfettamente la tradizione ebraica con la rivelazione cristiana; entrando in esso, i due gemelli potettero così restare fedeli alla loro stirpe ...