Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello già scatenati: «Sarà il Festival della rinascita»

Amadeus, Fiorello Amadeus e Fiorello stanno scaldando i motori – e le idee – per il Festival di Sanremo 2021. Sono lanciatissimi. Al di là delle ufficialità (che in questi casi sembrano una formalità), i due hanno già la testa alla prossima edizione della kermesse. E ormai non lo nascondono. Nel corso di una diretta Instagram, il conduttore e lo showman si sono lasciati andare ed hanno parlato a ruota libera del loro possibile bis all'Ariston. "Il prossimo Sanremo per noi non sarebbe il secondo, ma il primo dopo il virus. Per questo sarebbe scorretto dire di no" ha affermato Amadeus. Con un gioco delle parti ormai consueto, Fiorello si è mostrato ancora indeciso sull'eventualità di un suo ritorno al Festival. Al contempo, però, ne è apparso fatalmente attratto. Il presentatore ravvennate, ...

