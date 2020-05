Samanta Togni e Mario Russo | le immagini mai viste delle prove e del matrimonio Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 5 maggio 2020)dopo ilavevano promesso di tornare presto a Vieni da me, l’hanno fatto oggi, dopo un po’ di mesi, perché la quarantena ha cambiato le vite di tutti (). Anche la ballerina e suo marito sono fermi, bloccati in casa come tanti altri, sono a Terni nell’appartamento dellae col sorriso confidano di avere superato quella che era la prova del nove. Dopo il sì in Comune è arrivata subito la quarantena, il tempo di concludere il viaggio di nozze e si sono ritrovati 24 ore su 24 sempre uno accanto all’altra. “Questa volta è per sempre” si erano detti la mattina poco prima del sì, entrambi hanno unfallito alle spalle, ma poi è arrivata anche la paura che l’isolamento potesse rovinare il loro rapporto. Non è stato così, anzie ...