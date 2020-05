Rottame di donna | mummia ridicola Tina Cipollari | raptus contro la Galgani | è

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Adessocambia idea su Giovanna. Ma non su Gemma. E a Uomini e Donne di Maria De Filippi, che; tornato lunedì 4 maggio in onda nella sua tradizionale formula su Canale 5, arrivano le prime scintille. In un'intervista a Tv sorrisi e canzoni,dice: “Giovanna? Questa novità a Uomini e donne non l'ha proprio cambiata. All'inizio non mi andava a genio, mi pareva avesse un po' troppe pretese. Ora la vedo sempre un po' capricciosa, ma mai banale.; una vera“. Poi la 54 enne parla sincerità. “Non solo in tv, ma nella vita. Io non potrei fare quello che faccio se non fossi onesta con Maria e con il pubblico”, puntualizza. Ma, anche dopo la quarantena, non perde il tocco e torna all'attacco. Ancora una voltaGemma. “Queldicon queste chat mi ha fatto ...