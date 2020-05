Ritirati dalla strada 91 nuovi autobus ecologici del Comune di Roma: sono "difettosi" (Di martedì 5 maggio 2020) La Industria Italiana autobus, IIA, che ha fornito al Comune di Roma tramite la Consip, i nuovi "bus turchi" ha richiamato per difetti di fabbricazione le 91 vetture a metano che giravano per Roma. Da questa mattina nessuno di questi veicoli è più in strada. Atac conferma la notizia ma non spiega an Leggi su iltempo (Di martedì 5 maggio 2020) La Industria Italiana, IIA, che ha fornito alditramite la Consip, i"bus turchi" ha richiamato per difetti di fabbricazione le 91 vetture a metano che giravano per. Da questa mattina nessuno di questi veicoli è più in. Atac conferma la notizia ma non spiega an

