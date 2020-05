Ripresa Serie A: Atalanta in campo per il primo allenamento (Di martedì 5 maggio 2020) L’Atalanta è tornato in campo a Zingonia per la Ripresa degli allenamenti: Gasperini attende gli ultimi rientri dall’estero L’Atalanta ha ripreso gli allenamenti questa mattina presso il centro sportivo di Zingonia sotto gli occhi del tecnico Gian Piero Gasperini, in attesa degli ultimi ritorni dall’estero dei calciatori stranieri, che dovranno osservare altri quattordici giorni di isolamento. Ogni calciatore della rosa nerazzurra avrà a disposizione un quarto di campo, dunque in otto potranno allenarsi contemporaneamente negli spazi concessi dal club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Vincenzo Spadafora torna a parlare della Serie A : “La maggioranza degli italiani non vede di buon occhio la ripresa del campionato”

Dalla Juventus alla Lazio : le date e il programma di ripresa degli allenamenti delle 20 squadre di Serie A

