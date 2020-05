Rientri dal Nord, treni semivuoti. Nessuno con la febbre, solo 19 positivi (Di martedì 5 maggio 2020) Sui quotidiani il punto sui Rientri dal Nord di ieri. Nella prima giornata della Fase 2, sono stati poco meno di 400 i passeggeri rientrati in città da Milano. Il Mattino scrive: “I treni del “ritorno a casa” sono partiti da Milano quasi semivuoti, non c’è stato il temuto assalto alla diligenza che in tanti invece davano per certo”. La stazione di Piazza Garibaldi è stata presidiata fin dal mattino, con agenti della PolFer ma anche medici, infermieri e tecnici della Asl con ambulanze al seguito. Misurazione della temperatura e kit rapidi a tutti i viaggiatori oltre al controllo delle motivazioni del rientro. La dirigente della Polfer Olimpia Abbate dichiara al quotidiano: «Dal treno proveniente partito da Milano ieri mattina alle sette sono scesi a Napoli 129 passeggeri: Nessuno aveva una temperatura oltre i 37,5 gradi e quindi ... Leggi su ilnapolista Rientri dal Nord - Parisi e Carofano : Asl ha accolto richiesta di esecuzione tamponi

