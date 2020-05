Ricostruzione post sisma, Legnini: Alle spalle ciò che non è andato Commissario a Camerino (Di martedì 5 maggio 2020) L'Aquila - Per la Ricostruzione post sisma "questa è la fase nella quale dobbiamo metterci Alle spAlle tutto ciò che non è andato e di dare fiducia e concretezza a un processo che non sarà breve". Così il Commissario straordinario, Giovanni Legnini, in visita a Camerino, ha commentando la ripartenza di alcuni cantieri nel giorno della Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Prima di visitare il cantiere del mattatoio comunale, Legnini è entrato nel duomo, nel palazzo arcivescovile e nella sede dell'Università, chiuse per i danni del sisma 2016. Accompagnato dal sindaco Sandro Sborgia, dal rettore Claudio Pettinari e dal vescovo Francesco Massara, il Commissario ha ricordato le recenti 4 ordinanze firmate, soffermandosi sulla possibilità per i centri "maggiormente colpiti, di avviare i programmi straordinari di Ricostruzione che potranno ... Leggi su abruzzo24ore.tv Piano di ricostruzione nazionale Lega/ Le proposte di Salvini per il Governo

La proposta spagnola all'Ue : un Fondo di ricostruzione da 1.500 miliardi con debito perpetuo

