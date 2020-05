Riapertura palestre | si punta al 18 maggio | distanze e misure rigide

Leggi su inews24

(Di martedì 5 maggio 2020), sial 18per l’accesso. La richiesta del ministro Spadafora per rimettere in funzione gli impianti Dopo l’inizio della Fase 2, con la fine del lockdown in tutta Italia, adesso sia far ripartire tutte le varie attività, ancora ferme al palo in questo primo step … L'articolo, sial 18proviene da www.inews24.it.