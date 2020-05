Revenge porn su Telegram, 29 gruppi scoperti in Italia (Di martedì 5 maggio 2020) Si contano ben 29 gruppi di revenge porn tra i canali italiani della piattaforma di messaggistica Telegram, per più di 2 milioni di utenti. Lo segnala l’organizzazione PermessoNegato.it, che si occupa del supporto tecnologico alle vittime di violenza online: su questi siti viene condiviso materiale pornografico non consensuale e anche minorile. L’associazione, in un comunicato, ha spiegato che i gruppi sono stati segnalati sia a Apple che a Google, come era già stato fatto anche a febbraio (senza che seguisse alcun intervento da parte della piattaforma). «Il fallimento nell’affrontare un argomento così importante sta chiaramente presentando l’intenzione di Telegram di essere parte attiva (e forse di trarre profitto) dalla distribuzione di materiale pedo-pornografico», è scritto nella nota di PermessoNegato.it. «Speriamo in un approccio più proattivo nella gestione di tali contenuti dannosi e illegali di Telegram e siamo aperti alle richieste della stampa e delle forze dell’ordine». Leggi su vanityfair Elena Morali - fidanzata di Luigi Favoloso : Nina Moric “lui mi ricatta con Revenge Porn”

Elena Morali, fidanzata di Luigi Favoloso, è finita inevitabilmente coinvolta nella diatriba tra il suo attuale compagno e la sua ex compagna Nina Moric. Questa sera a Live Non è la D’Urso la modella ...

