Regolarizzazione lavoratori stranieri, vertice di governo. Pd: "Tema improcrastinabile". Italia viva: "Necessario per la salute di tutti" (Di martedì 5 maggio 2020) La Regolarizzazione dei lavoratori stranieri sul tavolo del governo. Per parlare della questione e cercare di trovare un punto di incontro, nel pomeriggio si sono incontrati la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, quella del Lavoro Nunzia Catalfo, quella dell'Interno Luciana Lamorgese e il responsabile del Mezzogiorno Giuseppe Provenzano. Secondo le ultime indiscrezioni, una delle ipotesi sarebbe quella di far rientrare la Regolarizzazione, sulla quale spinge da alcune settimane la titolare di Italia viva all'Agricoltura, già nel decreto maggio. I più freddi sull'argomento sono i 5 stelle, mentre Pd, Leu e Italia viva potrebbero fare asse. Gli equilibri però sono molto delicati e c'è chi teme venga rinviato con lo scopo di far affossare la proposta. Uno dei nodi è quello dei numeri. Per la renziana Bellanova, la ...

