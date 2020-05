Regione Campania: ordinanza consente gli allenamenti agli atleti (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus in Campania: il governatore Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza con la quale vengono consentiti gli allenamenti agli atleti. Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione agli allenamenti sportivi. Ecco la parte ordinativa: A decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti di adeguamento o aggiornamento sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica, sono consentite, sul territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della ... Leggi su 2anews Bollo auto 2020 : domiciliazione bancaria Regione Campania - lo sconto

