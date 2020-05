Ravenna | 30enne tenta di accoltellare la moglie | lei si butta dalla finestra

Leggi su newsmondo

(Di martedì 5 maggio 2020) Arrestato aun uomo per averto di uccidere la. La donna si èta, non è grave.– Un uomo di 30 anni è stato arrestato aper averto di uccidere lacon un coltello. La vicenda, come raccontato da Il Resto del Carlino, è avvenuta nella giornata di domenica 3 maggio quando il fermato, per motivi da accertare, ha aggredito la consorte che, per fuggire dall’ira del marito, si èta. Le condizioni della vittima non sono gravi e nelle prossime ore sarà ascoltata dagli inquirenti per accertare meglio la dinamica di questa aggressione. Donna aggredita aL’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di domenica. Per motivi ancora da chiarire l’uomo ha cercato dilache, per fuggirefuria del marito, ...