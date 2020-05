Rangnick Milan, Pellegatti: «Rimane candidato n°1 per la panchina» (Di martedì 5 maggio 2020) Pellegatti è convinto che Rangnick resti in cima alla lista dei desideri di Elliott: le parole sul futuro della panchina del Milan Ospite della trasmissione radiofonica Tutti Convocati di Radio 24, Carlo Pellegatti ha sottolineato come Ralph Rangnick sia il principale candidato per succedere a Pioli sulla panchina del Milan. «Per me Rimane il candidato numero uno per la panchina del Milan. Rangnick sarebbe la prima vera mossa del fondo Elliott perchè anche Leonardo era una loro scelta, ma gli era stato consigliato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Rangnick al Milan?/ Calciomercato - intreccio con... Maldini - Pioli e Ibrahimovic

Ralf Rangnick - la lista della spesa per il nuovo Milan : sogno Goetze - incognita Ibrahimovic

Rangnick e i nodi del Milan del futuro (Di martedì 5 maggio 2020)è convinto cheresti in cima alla lista dei desideri di Elliott: le parole sul futuro delladelOspite della trasmissione radiofonica Tutti Convocati di Radio 24, Carloha sottolineato come Ralphsia il principaleper succedere a Pioli sulladel. «Per meilnumero uno per ladelsarebbe la prima vera mossa del fondo Elliott perchè anche Leonardo era una loro scelta, ma gli era stato consigliato». Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Intervista a Marvin Compper (ex Fiorentina) che ha avuto #Rangnick per 7 anni in Germania. Meticoloso tatticamente,… - capuanogio : ?? #Rangnick esce allo scoperto e conferma ancora i contatti con il #Milan mettendo i paletti. Vuole carta bianca e… - capuanogio : #Rangnick deve scegliere: panchina o scrivania? Il #Milan attende il passo decisivo del tedesco e non vorrebbe dove… - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Pellegatti: 'Rangnick candidato numero uno per la panchina del Milan, sarebbe la prima vera mossa di Elliott' https://t.co… - Roberto4429 : @Alessan00172574 @MilanNewsit Non è Rangnick il problema è Gazidis che sta' rovinando il Milan. Questa è la mia op… -