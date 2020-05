Rainbow Six Siege: Ubisoft annuncia The Grand Larceny, il nuovo evento a tempo limitato (Di martedì 5 maggio 2020) Ubisoft annuncia un nuovo evento a tempo limitato per la stagione 1 dell'anno 5 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, The Grand Larceny. L'evento durerà due settimane dal 5 al 19 maggio e introdurrà la nuova modalità di gioco Stolen Goods, in una versione dell'Inghilterra di inizi del '900 della classica mappa Hereford, in cui i giocatori dovranno difendere la propria fortuna a ogni costo.In questa avvincente modalità 5 contro 5, ispirata alle bande criminali inglesi degli anni '20, si potranno vivere emozionanti scontri a fuoco tra i corridoi dei rispettivi quartieri generali. In occasione dell'evento, la maggior parte degli Operatori sarà sbloccata con alcune eccezioni dovute alle caratteristiche specifiche del gameplay, infatti, Glaz, Nomad, Buck, Montagne, Blitz, Caveira, Kali, Clash, Blackbeard, Lion, IQ, Tachanka, Recruit, Twitch e Mozzie non ... Leggi su eurogamer Rainbow Six : Siege e The Evil Within 2 tra i nuovi giochi di PlayStation Now

Rainbow Six : Siege e The Evil Within 2 entrano a far parte del servizio PlayStation Now

Rainbow Six Siege tra i giochi in arrivo su PlayStation Now a maggio? (Di martedì 5 maggio 2020)unper la stagione 1 dell'anno 5 di Tom Clancy'sSix, The. L'durerà due settimane dal 5 al 19 maggio e introdurrà la nuova modalità di gioco Stolen Goods, in una versione dell'Inghilterra di inizi del '900 della classica mappa Hereford, in cui i giocatori dovranno difendere la propria fortuna a ogni costo.In questa avvincente modalità 5 contro 5, ispirata alle bande criminali inglesi degli anni '20, si potranno vivere emozionanti scontri a fuoco tra i corridoi dei rispettivi quartieri generali. In occasione dell', la maggior parte degli Operatori sarà sbloccata con alcune eccezioni dovute alle caratteristiche specifiche del gameplay, infatti, Glaz, Nomad, Buck, Montagne, Blitz, Caveira, Kali, Clash, Blackbeard, Lion, IQ, Tachanka, Recruit, Twitch e Mozzie non ...

Eurogamer_it : Rainbow Six Siege: Ubisoft annuncia The Grand Larceny, il nuovo evento a tempo limitato - insidetgame : UBISOFT ANNUNCIA UN NUOVO EVENTO DI RAINBOW SIX SIEGE - GiocareOra : Tutto quello che devi sapere sull'evento Grand Larceny di Rainbow Six Siege - svarioken : ?? L'annuncio ufficiale dei titoli Playstation Now di Maggio è qui. • - luc798 : RT @PlayStationIT: Lanciati in intensi scontri multiplayer, tuffati in un contorto universo di survival horror o affronta la realtà di un t… -