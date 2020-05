RaiTre : “Questa canzone è molto ingannevole, sembra che parli semplicemente d'amore, ma in realtà è particolarmente feroce… - blogLinkes : Questa retorica della guerra applicata al virus danneggia la democrazia - TreStelle1 : RT @TreStelle1: Risparmiaci questa retorica ipocrita. - EnricoNicolai1 : @luigidimaio Quanta retorica, quanta enfasi...Quante chiacchiere. Anche gli altri cittadini porteranno i segni e an… - Efesto51 : @luigidimaio ' Onoriamoli' ? Questa retorica lasciamola al set del film Il Gladiatore . Questi Eroi hanno bisogno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa retorica

L'Espresso

Giuseppe Conte L'era del coronavirus nella quale ci siamo improvvisamente ritrovati (anche se non inaspettatamente, dati gli allarmi che provenivano da qualche tempo dal mondo scientifico) ci sta tras ...Non è una grande scoperta quella che vede il calcio essere in primis un’industria del divertimento, una delle più ricche e potenti del nostro paese, capace di generare un giro di affari intorno al 7% ...