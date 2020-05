“Quel voto di sfiducia contro Gallera è stato falsato”: parla la consigliera regionale Carmela Rozza (Di martedì 5 maggio 2020) MILANO – “Il voto sulla mozione di sfiducia all’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, è stato falsato”. È questa la denuncia della consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, infermiera di professione, ai microfoni di TPI, al termine della votazione di ieri sera, lunedì 4 maggio. Quanto accaduto in Aula ci dice che “la maggioranza ha paura perché è consapevole degli errori commessi dalla Regione in questi due mesi”, ha aggiunto la Rozza. Con 49 voti contrari, 23 favorevoli e 2 astenuti il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato la mozione presentata dal Pd che chiedeva un “cambio di rotta” ai vertici dell’assessorato al Welfare, competente sulla Sanità. Il voto sull’operato di Giulio Gallera, su richiesta dello stesso Pd, è stato segreto e ha ... Leggi su tpi (Di martedì 5 maggio 2020) MILANO – “Ilsulla mozione diall’assessoreal Welfare, Giulio, èfalsato”. È questa la denuncia delladel Pd Carmela Rozza, infermiera di professione, ai microfoni di TPI, al termine della votazione di ieri sera, lunedì 4 maggio. Quanto accaduto in Aula ci dice che “la maggioranza ha paura perché è consapevole degli errori commessi dalla Regione in questi due mesi”, ha aggiunto la Rozza. Con 49 voti contrari, 23 favorevoli e 2 astenuti il Consigliodella Lombardia ha bocciato la mozione presentata dal Pd che chiedeva un “cambio di rotta” ai vertici dell’assessorato al Welfare, competente sulla Sanità. Ilsull’operato di Giulio, su richiesta dello stesso Pd, èsegreto e ha ...

