Quando si ricomincia a lavorare: e calendario date fase 2 in Italia

I dati sulla diffusione dei contagi tratteggiano un quadro incoraggiante per quanto riguarda la riapertura del paese. Quando si ricomincia a lavorare? Già dopo Pasquetta dovrebbero ripartire alcune aziende. Invece, verrà concessa una maggiore libertà di circolazione per la cittadinanza in generale non prima di maggio.

Quando si ricomincia a lavorare: dopo Pasquetta fase 2 al via?

Subito dopo Pasquetta – a lunedì 13 aprile è fissato il termine della quarantena – potrebbe avere il via la cosiddetta fase 2: superato o quasi il periodo di emergenza, da quel momento comincerà una sorta di "convivenza" con il nuovo coronavirus. Detto ciò, che abbiano potuto sfruttare le più comuni modalità di smart working o meno, in molti cominciano ...

Quando si potrà andare a Messa? Protocollo per ricominciare a fine maggio! Ma in Sardegna…

Ultime Notizie dalla rete : Quando ricomincia Quando ricomincia la Serie A? Due le possibili date per la ripresa FantaMaster Sassuolo, oggi ripresa degli allenamenti col “gioco delle coppie” al Mapei Center

Oggi, intanto, si ricomincia. Da allenamenti personalizzati, da piccolissimi gruppi di calciatori che si alleneranno da soli in metà campo, dalla novità di andarsi a fare la doccia a casa (come quando ...

Fiorentina, centro sportivo sanificato. La Serie A ricomincia con gli allenamenti, ma qual è la posizione del club viola?

La Serie A alla spicciolata riprende i propri allenamenti. Ci sono squadre che hanno già richiamato i propri giocatori come il Sassuolo che dovrebbe iniziare oggi gli allenamenti individuali. E la Fio ...

