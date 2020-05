Qe | la Corte costituzionale tedesca dà 3 mesi di tempo alla Bce | ecco cosa significa per

borghi_claudio : Ecco la riga più importante di tutta la sentenza di Karlsruhe La Corte Costituzionale tedesca dice che la Corte di… - StefanoFassina : In emergenza #COVID19 la Corte Costituzionale tedesca oggi intima a già timida @Bce inversione a U, quindi politich… - PediciniM5S : La Corte costituzionale tedesca ha dato 3 mesi alla #BCE per fare i compiti a casa. Ma vi rendete conto con chi sia… - foistefania : RT @FratellidItalia: ?? Gravissimo ultimatum della Corte Costituzionale tedesca di #Karlsruhe. L'Italia deve reagire. ?? Ascoltate il nostr… - Adsads126 : RT @mat_brandi: La tempistica con cui è arrivata la sentenza della Corte costituzionale tedesca e i tre mesi di tempo dati da quest'ultima… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte costituzionale

ROMA, 05 MAG - "Sono certo che un chiarimento avverrà in tempi rapidi e la sentenza non avrà alcuna conseguenza pratica" consentendo alla Bundesbank di continuare a partecipare al Qe. Lo ha detto il m ...Il ricorso del Governo contro l’ordinanza della Regione Calabria deve essere discusso dalla Corte costituzionale e non dal Tar. Lo hanno sostenuto gli avvocati Oreste Morcavallo, Andrea Di Porto e Mas ...