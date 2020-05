(Di martedì 5 maggio 2020) Le amministrazioni potranno prevedere rientri limitati di contingenti di personale per concludere le pratiche che hanno carattere di urgenza e che non siano trattabili da remot

FirenzePost : Pubblica amministrazione: rientro oarziale, circolare del ministro Dadone - TuttoQuaNews : RT @MilanoFinanza: E se la pubblica amministrazione facesse un sacrificio? - MilanoFinanza : E se la pubblica amministrazione facesse un sacrificio? - yos_sarian : @AMorzenti Sempre detto. Intera impalcatura dell’amministrazione pubblica è su base provinciale, e Province rappres… - SbocciaB : RT @lucadimarco: @FabbioSabatini A me il “vedetevela voi” pare il tratto tipico dell’amministrazione della cosa pubblica in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblica amministrazione

Vita

ROMA – Uno sforzo ulteriore per garantire la rapida conclusione dei procedimenti funzionali alla fase 2, con le amministrazioni che potranno valutare di ripensare le modalità organizzative messe in ca ...vogliamo esprimere apertamente il nostro dissenso rispetto all’operato della sua amministrazione in merito alla gestione dell’emergenza socioeconomica post-coronavirus che si sta delineando in questi ...