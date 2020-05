Presto nuova musica dei Negramaro dopo Amore Che Torni (Di martedì 5 maggio 2020) Ci sarà nuova musica dei Negramaro nel futuro prossimo della band. A confermarlo sono state le ultime immagini comparse sui social di Giuliano Sangiorgi, con le quali ha confermato la ripartenza dei lavori con la registrazione delle chitarre acustiche allo Stella Studio. Nei giorni scorsi, anche Lele Spedicato aveva parlato dei nuovi progetti del gruppo che sembra pronto a tornare dopo il capitolo Amore Che Torni, rilasciato nel mese di novembre del 2017 e arricchito con una serie di appuntamenti live tra stadi e palasport. "Siamo sempre in contatto, stiamo creando. Erano previste delle date del 2021, ora sarà tutto da vedere, ma comunque questa quarantena sta portando qualche frutto, restiamo all'opera". I Negramaro per il Primo Maggio a Taranto Il gruppo è stato protagonista dell'ultima edizione del Primo Maggio di Taranto, al quale hanno partecipato ... Leggi su optimagazine UOMINI E DONNE torna il 20 aprile e presto avrà una nuova veste

Coronavirus : Gnudi - ‘nuova Iri funziona solo se imprese presto sul mercato’

Coronavirus : Gnudi - ‘nuova Iri funziona solo se imprese presto sul mercato’ (2) (Di martedì 5 maggio 2020) Ci saràdeinel futuro prossimo della band. A confermarlo sono state le ultime immagini comparse sui social di Giuliano Sangiorgi, con le quali ha confermato la ripartenza dei lavori con la registrazione delle chitarre acustiche allo Stella Studio. Nei giorni scorsi, anche Lele Spedicato aveva parlato dei nuovi progetti del gruppo che sembra pronto a tornareil capitoloChe, rilasciato nel mese di novembre del 2017 e arricchito con una serie di appuntamenti live tra stadi e palasport. "Siamo sempre in contatto, stiamo creando. Erano previste delle date del 2021, ora sarà tutto da vedere, ma comunque questa quarantena sta portando qualche frutto, restiamo all'opera". Iper il Primo Maggio a Taranto Il gruppo è stato protagonista dell'ultima edizione del Primo Maggio di Taranto, al quale hanno partecipato ...

civati : Per #SilviaRomano, perché ci sia una nuova fase anche per le ricerche che la riguardano, perché le nostre istituzio… - MBmusic__ : YUHUUUU è arrivato il momento di ascoltare una nuova cover di @Martina__B_ , vi lascio il link qui sotto:… - Angela36079426 : RT @gabrirz1: Era il 4 maggio 2015 e su Canale 5 andava in onda la prima puntata di Caduta Libera! Stasera sarebbe dovuta partire la nuova… - Vickiegogreen : RT @MauLazio29: @Vickiegogreen PinocConte o ConteVlad e la sua nuova Dittaturconte al servizio del #NWO spero cadano presto perchè la nostr… - MauLazio29 : @Vickiegogreen PinocConte o ConteVlad e la sua nuova Dittaturconte al servizio del #NWO spero cadano presto perchè… -

Ultime Notizie dalla rete : Presto nuova Studio cinese: "In Italia troppo presto per fase2, rischio nuova ondata di contagi" Rai News Gli Speciali de ‘L’Indro’

Chi comanda in Libia? Haftar ha una proposta costituzionale? Haftar potrebbe presto svelare un ‘documento costituzionale’ che servirebbe da base per una tabella di marcia transitoria e nuove strutture ...

Patrizio Rispo: spettacoli, fate presto!

«Fate presto a riaprire, è importante per tutti noi. Diamo un segno tangibile a una categoria devastata dai tempi troppo lunghi della ripresa. Se continua così, i lavoratori dello spettacolo, per molt ...

Chi comanda in Libia? Haftar ha una proposta costituzionale? Haftar potrebbe presto svelare un ‘documento costituzionale’ che servirebbe da base per una tabella di marcia transitoria e nuove strutture ...«Fate presto a riaprire, è importante per tutti noi. Diamo un segno tangibile a una categoria devastata dai tempi troppo lunghi della ripresa. Se continua così, i lavoratori dello spettacolo, per molt ...