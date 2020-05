Presidenziali Usa, Joe Biden in vantaggio di 6 punti su Donald Trump nei sondaggi. Il 71% vuole Elizabeth Warren come sua vice (Di martedì 5 maggio 2020) A circa sette mesi dal voto per le Presidenziali Usa, il candidato dei Democratici, Joe Biden, è in vantaggio di 6 punti percentuali sul presidente Donald Trump. Lo dice un sondaggio di Cbs News/YouGov che dà l’ex vicepresidente durante l’amministrazione Obama al 49%, contro il 43% del candidato dei Repubblicani. Agli americani non è piaciuta la strategia messa in campo dal tycoon nella gestione dell’emergenza coronavirus, tanto che, secondo il sondaggio quotidiano di Rasmussen, il 53% disapprova le scelte del presidente, contro un 46% che si dice invece favorevole. Il sondaggio Cbs/YouGov, inoltre, mostra che una larga maggioranza delle persone intervistate, il 71%, vorrebbe una delle ex sfidanti di Biden alle primarie democratiche, Elizabeth Warren, come sua vice in caso di elezione. Anche come prima scelta, la Warren supera tutte le altre ... Leggi su ilfattoquotidiano Presidenziali Usa 2020 - endorsement di Hillary Clinton a Biden

