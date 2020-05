Pres Potenza | Spadafora sta disdegnando il calcio | non tutti gli sport sono uguali!

nico71desantis : RT @EugenioSilipo: @Tizzy44196287 NON SEI STATO UN BUON GIORNALAIO, NON VALI UN CAZZO DA PRES. DEL PARLAMENTO EUROPEO, COME UOMO SEI UNA NU… - EugenioSilipo : @Tizzy44196287 NON SEI STATO UN BUON GIORNALAIO, NON VALI UN CAZZO DA PRES. DEL PARLAMENTO EUROPEO, COME UOMO SEI U… - RetweetPalermo : RT @Mediagol: Potenza, pres. Caiata: “Nessuno ha le p***e di fermare i campionati, svelo mia idea di riforma del calcio” - Mediagol : Potenza, pres. Caiata: “Nessuno ha le p***e di fermare i campionati, svelo mia idea di riforma del calcio”… - Max_SwimBikeRun : #coronarvirusitalia Il pres del consiglio #conte è passato dalla potenza di fuoco, alla potenza dell’amore. Adesso… -

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Salvatore Caiata, presidente del Potenza: “Se un qualsiasi dipendente della società si ammala, non solo un atleta, ma un magazziniere, che è anziano ed a ...

Potenza Calcio, il patron Caiata non lascerà il club

Salvatore Caiata guiderà ancora il Potenza, nonostante le difficoltà attuali causate dall’epidemia di coronavirus, che ha sospeso tutti i campionati in Italia in tutte le discipline sportive. Il patro ...

