Possibile riapertura anticipiata per parrucchieri e centri estetici: le regioni interessate (Di martedì 5 maggio 2020) La data prevista è quella dell’1 giugno. Ma la riapertura di centri estetici, parrucchieri e palestre potrebbe essere anticipata. Almeno in alcune regioni. Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, vorrebbe riaprire la palestre già dal 18 maggio, ma solo in caso di parere positivo da parte del comitato tecnico-scientifico. In realtà la data potrebbe slittare di una settimana, per dare ai gestori il tempo di adeguarsi alle nuove, stringenti regole. L’obiettivo è quello di aprire entro la fine del mese, almeno nelle regioni in cui l'indice R con zero raggiunge la soglia minima di 0,2. In queste aree si punterebbe a riaprire in anticipo anche parrucchieri e centri estetici, seguendo regole molto rigide. I centri estetici e i parrucchieri Il comitato tecnico-scientifico ha chiesto molta cautela per la riapertura di centri estetici e ... Leggi su howtodofor La possibile riapertura delle palestre dal 18 maggio : ecco le regole

