Porto di Salerno, scoperto traffico internazionale di rifiuti: 39 arresti (Di martedì 5 maggio 2020) traffico internazionale di rifiuti nel Porto di Salerno: 69 misure cautelari (di cui 39 arresti) per corruzione, peculato, falso e contrabbando. scoperto un traffico internazionale di rifiuti nel Porto di Salerno. La Procura ha chiesto e ottenuto misure cautelari per 69 persone, tutte legate alle attività della Dogana e al passaggio dei container nello scalo della città costiera. L’esecuzione dei provvedimenti nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Napoli è stata fatta da 250 militari della Guardia di Finanza e 17 funzionari della stessa Agenzia delle Dogane, sotto il coordinamento del procuratore Giuseppe Borrelli. Sono 39 gli arrestati (ai domiciliari), 21 le persone ai divieti di dimora, 9 misure interdittive (sia dall’esercizio negli uffici, sia delle professioni). Coinvolti ben 17 funzionari doganali, sotto accusa anche due avvocati ed un ... Leggi su 2anews Corruzione e traffico di rifiuti al porto di Salerno - 69 misure

