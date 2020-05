Porto di Salerno, 87 indagati tra funzionari di dogana e spedizionieri: sono accusati di furto e corruzione (Di martedì 5 maggio 2020) sono complessivamente 87 le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Salerno sul sistema di corruzione e ruberie nel Porto di Salerno. Tra i 69 destinatari delle misure cautelari figurano anche 17 componenti dell’Ufficio delle Dogane di Salerno (sono in totale 60 i funzionari che compongono l’Ufficio). Le indagini hanno permesso di far luce sui furti di merce che avvenivano all’interno dell’area portuale (53 episodi di sottrazione della merce verificati in appena 4 mesi di indagini). Le indagini sono scattate a seguito di una segnalazione dell’Olaf (Ufficio europeo antifroda) relativa a un sospetto contrabbando di tabacco per narghilé in transito per il Porto di Salerno, apparentemente destinato in Marocco. È stato accertato che il transito, oltre 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, solo apparentemente era ... Leggi su ildenaro Porto di Salerno - scoperto traffico internazionale di rifiuti : 39 arresti

