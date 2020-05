Porro furibondo | «Travaglio ridicolo Sul caso Di Matteo roba da brividi e c’è chi se ne

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 maggio 2020) “dae i giornali se ne fottono”. Nicolanella sua “Zuppa” quotidiana di rassegna stampa non può non rimanere scandalizzato da come oggi i quotidiani in gran parte derubrichino la vicenda scandalosa Bonafede- De. I giornaloni sorvolano sull’ “incredibile storia di Bonafede”. Già Bonafede, “che il suo magistrato eroe Diaccusa di essere stato debole, diciamo così, con i boss; e per questo di non averlo nominato a capo delle carceri: per molto di meno nel passato un governo, se non un ministro, sarebbe caduto per trattativa Stato-mafia”.è furioso.: “inizia attaccando il centrodestra” Il suo bersaglio polemico è soprattutto Marco, il direttore del Fatto in totale imbarazzo nel difendere e mettere insieme due suoi ...