Pomezia | la testimonianza «In 8 nella mia casa colpiti dal Coronavirus Mia mamma è

(Di martedì 5 maggio 2020) Lei è Marzia (nome di fantasia) e vive a Torvaianica () insieme alla sua famiglia.sua, articolata su più piani, vivono il marito, i quattro figli, i genitori e la sorella. Ma la, paziente oncologica, era stata ricoverata in ospedale, quindi non si trovava con loro da inizio marzo. Tutti loro sono risultati positivi al Covid-19. Le loro vite, all’improvviso, si sono trasformate in un incubo. Come hai saputo di essere positiva al? «Partirò dall’inizio. Mia madre era una paziente oncologica e quindi entrava e usciva dall’ospedale. Mio marito il 2 di aprile ha iniziato ad avere la febbre e per questo anche io ho deciso di mettermi in malattia dal lavoro per precauzione. Da quel giorno non siamo più usciti. Anche una delle mie figlie in quei giorni ha iniziato ad avere sintomi: sempre febbre, con una ...