Polizia Municipale, proseguono i controlli: Bosco chiede collaborazione ai cittadini (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dell’attività di controllo finalizzata al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, il Corpo di Polizia Municipale di Benevento ha effettuato nella giornata di oggi circa 80 controlli sulle persone che comunque circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine. In particolare, è stato riscontrato che è invalso ormai l’uso generalizzato della mascherina. Nel corso della giornata sono state controllate, più volte, la pista ciclopedonale di C/da Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di C/da Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero C/da Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi, per verificare eventuali trasgressioni all’obbligo di correre solo dalle ore 6,00 alle ore 8,30. Non sono state ... Leggi su anteprima24 Firenze. Il Comitato di San Jacopino dona mascherine e sapone igienizzante alla Polizia Municipale

Benevento - oltre 400 i controlli della polizia municipale : 5 sanzioni

Firenze : arrestati ispettore della polizia municipale e funzionario Sas (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dell’attività di controllo finalizzata al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, il Corpo didi Benevento ha effettuato nella giornata di oggi circa 80sulle persone che comunque circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine. In particolare, è stato riscontrato che è invalso ormai l’uso generalizzato della mascherina. Nel corso della giornata sono state controllate, più volte, la pista ciclopedonale di C/da Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di C/da Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero C/da Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi, per verificare eventuali trasgressioni all’obbligo di correre solo dalle ore 6,00 alle ore 8,30. Non sono state ...

TV7Benevento : Nuovi controlli della Polizia Municipale. Chiusa attività per 5 giorni... - ArezzoNotizie : Aldo Poponcini è il nuovo comandante della Polizia municipale di Arezzo - AIeppariello : Un conoscente mi ha detto che ad #Atripalda provincia di #Avellino la polizia municipale su base di segnalazione an… - ExPartibus : Polizia Municipale Napoli recupera e sequestra autocisterna in mare - - pietro_riccio : Polizia Municipale Napoli recupera e sequestra autocisterna in mare - -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Municipale Aldo Poponcini è il nuovo comandante della Polizia municipale di Arezzo ArezzoNotizie Fossano: la Polizia Municipale festeggia 160 anni

Il sindaco: "Nonostante il brutto periodo che stiamo vivendo, voglio ringraziare tutti le donne e gli uomini appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Fossano, su tutti il Comandante Giacomo Cunibert ...

Centro: uomo precipita da Palazzo Vecchio

Nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, un uomo di 47 anni è precipitato da una finestra di Palazzo Vecchio. L'uomo sarebbe precipitato dal terzo piano su Via de' Gondi riportando numerose fratture a c ...

Il sindaco: "Nonostante il brutto periodo che stiamo vivendo, voglio ringraziare tutti le donne e gli uomini appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Fossano, su tutti il Comandante Giacomo Cunibert ...Nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, un uomo di 47 anni è precipitato da una finestra di Palazzo Vecchio. L'uomo sarebbe precipitato dal terzo piano su Via de' Gondi riportando numerose fratture a c ...