Pneumatici acquistati in Olanda senza Iva e rivenduti in Italia | due arresti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marcellino (Ce) – Acquistavanoin Belgio eattraverso societàne operanti solo su carta epagare l’iva, trattandosi di acquisti intracomunitari, ma poi rivendevano i prodotti ad altre aziende ubicate inapplicando però l’imposta sul valore aggiunto non versata inizialmente, che rappresentava dunque un guadagno non dovuto. Una tipica “frode carosello” scoperta dalla Guardia di Finanza di Formia nell’ambito di una indagine della Procura di Napoli Nord, che ha portato all’arresto di due persone, finite ai domiciliari, e all’esecuzione di tre misure dell’obbligo di dimora; i reati contestati sono l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la distruzione e occultamento di documentazione contabile. Un’inchiesta imperniata sulla ...