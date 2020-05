Piano scuola, in arrivo 400 milioni per portare la banda ultralarga in 32mila edifici scolastici. Aiuti anche alle famiglie per connessioni veloci, pc e tablet (Di martedì 5 maggio 2020) Oltre 400 milioni di euro per potenziare la connettività delle scuole portando negli istituti la banda ultralarga. Li prevede il Piano scuola approvato nella riunione odierna del Comitato nazionale per la banda ultralarga che si è svolta alla presenza anche della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. L’obiettivo del Piano è garantire rapidamente una connessione veloce (velocità a 1 Gbit con 100 Mbits di banda garantita) all’81,4% dei plessi scolastici, quelli del primo e secondo ciclo, per un totale di 32.213 edifici. Previsti anche voucher per le famiglie: fino a 500 euro, in base all’Isee, per connessioni veloci, pc e tablet. “L’approvazione del Piano – sottolinea la ministra Azzolina – rappresenta un’importante accelerazione. Abbiamo aumentato gli investimenti previsti portandoli dagli iniziali 200 ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - Piano scuola : cosa prevede - aiuti alle famiglie

Piano scuola del governo Conte per combattere l’emergenza Coronavirus: cosa prevede, aiuti alle famiglie per connessioni, tablet e pc. Il governo Conte e in particolare la ministra dell’Istruzione, Lu ...

Scuola, lo scontento dei presidi Fvg: «Ci servono indicazioni chiare»

TRIESTE Incertezze, dubbi e perplessità: sono le preoccupazioni di tanti dirigenti scolastici in tutta la regione. Il motivo è presto detto: se sono poche le informazioni sulle modalità di ripresa del ...

