Perché le serie tv non riescono più a sfornare un cattivo davvero cattivo?

Leggi su wired

(Di martedì 5 maggio 2020) C’è una ragione se ad inizio anni Duemila ci siamo iniziati a convincere che quel che veniva mandato in onda nei canali televisivi via cavo americani era qualcosa di molto diverso dalla vecchia serialità televisiva. The Wire, I Soprano e poi Dexter, Breaking Bad, Mad Men, House Of Cards e infine Il trono di spade (per citare le più celebrate), hanno creato la consapevolezza nel pubblico mondiale che la televisione era diventato il posto in cui si raccontavano le storie adulte. Sono però diversi anni che, nonostante il successo della serialità televisiva non faccia che aumentare, la sua capacità di essere adulta come agli inizi scema. Molto di quello che aveva reso quelleappuntamenti imperdibili e successi planetari a dispetto della distribuzione non sempre capillare, viene accuratamente evitato nelle nuovele cui storie e il ...