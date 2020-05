Perché è sparito il processo Lollobrigida di Un Giorno in Pretura dal sito di Rai Play? (Di martedì 5 maggio 2020) Perché è sparito il processo Lollobrigida dal sito di Rai Play? Il primo episodio della nuova stagione di Un Giorno in Pretura andato in onda domenica 3 maggio è stato dedicato al processo per la storia del matrimonio di Gina Lollobrigida con l’imprenditore spagnolo Francisco Javier Rigau, accusato di avere sposato l’attrice per il suo patrimonio. Francisco Javier Rigau e Gina LollobrigidaPer chi se lo fosse perso, Un Giorno in Pretura il Giorno successivo alla messa in onda, carica sempre le puntate sulla piattaforma di Rai Play. Ma il processo che vede al centro la diva 92enne non c’è, è sparito dal sito. Sulla pagina Facebook ufficiale del programma di Rai 3 è stato pubblicato il post dell’episodio “Gina Lollobrigida: Una diva da sposare”. “La puntata è disponibile su RaiPlay. Ecco il ... Leggi su tpi (Di martedì 5 maggio 2020) Perché èildaldi Rai? Il primo episodio della nuova stagione di Uninandato in onda domenica 3 maggio è stato dedicato alper la storia del matrimonio di Ginacon l’imprenditore spagnolo Francisco Javier Rigau, accusato di avere sposato l’attrice per il suo patrimonio. Francisco Javier Rigau e GinaPer chi se lo fosse perso, Uninilsuccessivo alla messa in onda, carica sempre le puntate sulla piattaforma di Rai. Ma ilche vede al centro la diva 92enne non c’è, èdal. Sulla pagina Facebook ufficiale del programma di Rai 3 è stato pubblicato il post dell’episodio “Gina: Una diva da sposare”. “La puntata è disponibile su Rai. Ecco il ...

