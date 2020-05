Perché criticare Rocco Casalino che passeggia senza mascherina se nel Lazio non c’è l’obbligo? (Di martedì 5 maggio 2020) Le critiche sono oneste quando si vuole contestare un comportamento sbagliato. Quanto accaduto, invece, a Rocco Casalino negli ultimi giorni è la classica accusa per screditare una persona. Il portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato ‘pizzicato’ addirittura per ben due volte a passeggio per le strade di Roma senza indossare la mascherina. Due immagini che hanno fatto il giro della rete, scatenando commenti avversi, come prevedibile. In molti hanno parlato di scandalo. Ma perché scandalizzarsi se a Roma (e nel Lazio) non vi è alcun obbligo nell’indossare dispositivi di protezione all’aperto. Insomma, il caso di Rocco Casalino senza mascherina non è solo una bolla di sapone, ma una vera e propria boutade cavalcata anche da alcuni quotidiani. LEGGI ANCHE > La bufala di Giuseppe Conte senza mascherina ... Leggi su giornalettismo Perché criticare questo Governo si può e si deve (Di martedì 5 maggio 2020) Le critiche sono oneste quando si vuole contestare un comportamento sbagliato. Quanto accaduto, invece, anegli ultimi giorni è la classica accusa per screditare una persona. Il portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato ‘pizzicato’ addirittura per ben due volte a passeggio per le strade di Romaindossare la. Due immagini che hanno fatto il giro della rete, scatenando commenti avversi, come prevedibile. In molti hanno parlato di scandalo. Ma perché scandalizzarsi se a Roma (e nel) non vi è alcun obbligo nell’indossare dispositivi di protezione all’aperto. Insomma, il caso dinon è solo una bolla di sapone, ma una vera e propria boutade cavalcata anche da alcuni quotidiani. LEGGI ANCHE > La bufala di Giuseppe Conte...

