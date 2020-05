Per farti felice | Antonio Albanese regista a distanza del nuovo videoclip di Antonacci

frafacchinetti : Oggi quando ti ho chiamato con i bimbi per farti gli auguri, ho visto che trattenevi le lacrime ma non ho voluto di… - ILDaniILDani : @xCUPCAKESIVAN È una materia di merda lo ammetto. Ma è una delle più utili per farti capire come funziona il mondo. - breathenot : una gli ha chiesto di andare a casa sua per spegnere le candeline (della torta) e lui ha risposto “dov’è (la casa)”… - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: '#Perfartifelice', #AntonioAlbanese regista a distanza del nuovo videoclip di #Antonacci - GazzettaDelSud : '#Perfartifelice', #AntonioAlbanese regista a distanza del nuovo videoclip di #Antonacci -

Ultime Notizie dalla rete : Per farti Biagio Antonacci, Per farti felice: Albanese regista a distanza del video Radio Italia Modena, Franchini: «Vanno definiti i livelli essenziali di cultura: undici proposte per il nostro dopo Covid»

«C’è da avviare una battaglia delle idee e dei progetti concreti anche a Modena, per decidere cosa vogliamo fare» MODENA. Tutti proclamano che bisogna guadare oltre, che occorre avere uno sguardo ...

In forma con soli quindici minuti di palestra e non è fantascienza

C’è poi chi investe l’oretta di break in un’attività sportiva facendo i salti mortali per concludere l’allenamento a tempo di record, infilarsi sotto la doccia e con i capelli umidi fare i 100 metri ...

«C’è da avviare una battaglia delle idee e dei progetti concreti anche a Modena, per decidere cosa vogliamo fare» MODENA. Tutti proclamano che bisogna guadare oltre, che occorre avere uno sguardo ...C’è poi chi investe l’oretta di break in un’attività sportiva facendo i salti mortali per concludere l’allenamento a tempo di record, infilarsi sotto la doccia e con i capelli umidi fare i 100 metri ...