Paura per il terremoto ad Amandola: scossa avvertita anche ad Ascoli Piceno (Di martedì 5 maggio 2020) Nelle Marche torna la Paura per il terremoto. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata ad Amandola (Fermo), ed è stata sentita dalla popolazione da Camerino fino ad Ascoli Piceno. Il terremoto ha interessato le località fortemente danneggiate dal sisma di 4 anni addietro. La forte scossa di terremoto è stata avvertita attorno alle 4 in varie località delle province meridionali delle Marche. In base ai rilievi dell’Ingv, si è trattato di una scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a 11 km di profondità a 4 km a ovest di Amandola (Fermo). Il movimento sismico è stato nettamente avvertito anche ad Ascoli Piceno. Leggi su laprimapagina Grande paura per Giulio Raselli - Giulia D’Urso si sfoga : “Hai pensato di morire…” (FOTO)

Tomaso Trussardi difende la moglie | Paura per le minacce a Michelle Hunziker

Gazzetta e la grande paura per la ripartenza : cosa fare in caso di un nuovo positivo? (Di martedì 5 maggio 2020) Nelle Marche torna laper il. Unadi magnitudo 3.6 è stata registrata ad(Fermo), ed è stata sentita dalla popolazione da Camerino fino ad. Ilha interessato le località fortemente danneggiate dal sisma di 4 anni addietro. La fortediè stataattorno alle 4 in varie località delle province meridionali delle Marche. In base ai rilievi dell’Ingv, si è trattato di unadi magnitudo 3.6 con epicentro a 11 km di profondità a 4 km a ovest di(Fermo). Il movimento sismico è stato nettamente avvertitoad

MonicaCirinna : Riusciremo mai ad ascoltare quello che una donna ha da dire, senza fare caso al suo aspetto fisico o peggio ancora… - welikeduel : Lacrime d'amianto, un testo scritto da Andrea Pennacchi per le vittime dell'amianto #propagandalive @Pennacchiiiii - matteograndi : Il Governo che per decreto presidenziale decide chi posso vedere e chi no. La discrezionalità sulla limitazione di… - DottorZivalo : RT @gzibordi: in America i commentatori e anche molti politici 'conservative' ('de destra...') chiedono di APRIRE TUTTO, dicono 'basta Lock… - Ou_Prg : RT @LILITH24595979: A braccetto, io e te, nei nostri pensieri. Senti come sono morbide le nuvole sotto i nostri piedi? Non avere paura, ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Cade mentre va a fare la spesa: paura per un uomo di 62 anni Corriere Adriatico Covid-19 Fase 2 | le indicazioni del Ministero della Salute

La Fase 2 relativa alla Pandemia di Covid-19 è ufficialmente iniziata nel nostro paese. Le indicazioni ufficiali diffuse dal Ministero della Salute per evitare il contagio. La tanto attesa Fase 2 nell ...

Terremoto oggi nelle Marche, scossa di magnitudo 3.6 sveglia Amandola

Amandola (Fermo), 5 maggio 2020 - Un boato poi la terra è tornata a tremare nel cuore dei Sibillini, riportando alla memoria nel cuore della notte, momenti di paura per migliaia di abitanti di tutta l ...

La Fase 2 relativa alla Pandemia di Covid-19 è ufficialmente iniziata nel nostro paese. Le indicazioni ufficiali diffuse dal Ministero della Salute per evitare il contagio. La tanto attesa Fase 2 nell ...Amandola (Fermo), 5 maggio 2020 - Un boato poi la terra è tornata a tremare nel cuore dei Sibillini, riportando alla memoria nel cuore della notte, momenti di paura per migliaia di abitanti di tutta l ...