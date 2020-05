Pattinaggio artistico a rotelle, Sabatino Aracu inaugura la fase 2: “Tutti gli atleti saranno di interesse nazionale” (Di martedì 5 maggio 2020) Distanza di sicurezza, spogliatoi chiusi, rispetto assoluto delle regole e competizioni rimandate almeno a settembre. Con questi questo concetti Sabatino Aracu ha inaugurato la fase 2 nel mondo del Pattinaggio artistico a rotelle (e dell’universo rotellistico in generale). Il Presidente Della Federazione Italiana Sport Rotellistici e della World Skate, intervenuto in diretta facebook dopo il consiglio federale del 4 maggio, ha fissato alcuni paletti per preparare al meglio la delicata ripresa degli allenamenti per gli atleti agonisti, dove sarà di fondamentale importanza tenere la distanza di sicurezza di almeno due metri tra i pattinatori dentro la pista. In questo momento inoltre ci si potrà esercitare esclusivamente in modalità individuale, comprese le coppie e i gruppi che, su consiglio di Aracu, andranno a sviluppare alcune caratteristiche e ... Leggi su oasport Pattinaggio artistico - la NextGen femminile : Kamila Valieva punta a Pechino 2022 - Veronika Zhilina destinata a scrivere la storia

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico, la NextGen femminile: Kamila Valieva punta a Pechino 2022, Veronika Zhilina destinata a scrivere la storia OA Sport La quindicenne della Self Margherita Davolio divisa fra ostacoli e alto

REGGIO EMILIA Margherita Davolio è la quindicenne ostacolista e saltatrice della Self Atletica che frequenta il Liceo Matilde di Canossa; ha praticato il pattinaggio artistico agonistico per 9 anni co ...

La Lugagnano Off Road dà il benvenuto a Nicole Paulli

Doveva essere il debutto con la nuova casacca del. Purtroppo, il varo è rimandato a data da destinarsi. Però diamo il benvenuto alla giovane biker Nicole Paulli, atleta nata il 3/10/2003 a Cremona, re ...

