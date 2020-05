Papa Francesco: “Ci sono delle ideologie che impediscono la libertà di seguire Gesù” (Di martedì 5 maggio 2020) L’omelia di Papa Francesco: “Preghiamo per i defunti della pandemia”. CITTA’ DEL VATICANO – Nella consueta omelia da Santa Marta Papa Francesco ha invitato tutti a pregare “per i defunti della pandemia che sono morti da soli, senza la carezza dei cari, eppure con i funerali il Signore li riceva nella gloria“. Il Pontefice ha anche ricordato che “ci sono delle ideologie che impediscono di seguire la libertà di Gesù“. Omelia Papa Francesco: “La rigidità non è fedeltà” Nell’omelia di martedì 5 maggio il Pontefice si è soffermato sul Vangelo odierno ricordando che “ci sono ideologie che impediscono di seguire Gesù. E tra queste la rigidità nel cuore e nell’interpretazione della legge“. Bergoglio nel suo discorso ha ... Leggi su newsmondo Messa Santa Marta Papa Francesco/ “Preghiamo per morti coronavirus senza funerale”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Papa Francesco : “La rigidità toglie la libertà e la bellezza della fede”

