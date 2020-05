Paolo Liguori e il coronavirus: "L'avevo detto, è colpa dei cinesi. E ora anche Trump lo sa" (Di martedì 5 maggio 2020) Il presidente Usa Donald Trump ed il segretario di Stato americano Mike Pompeo accusano la Cina: "Il coronavirus è uscito da un laboratorio di Wuhan. E Pechino ha fatto di tutto perché non si sapesse del virus". Il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, rincara la dose: "La Cina sfrutta il virus pe Leggi su iltempo "Quando inizierai a studiare prima di straparlare? Cazz*** - avete rotto" : Antonio Socci asfalta Paolo Liguori

Paolo Liguori "Coronavirus come la Sars"/ Video - "E' possibile virus da laboratorio"

Paolo Liguori : «Il virus arriva da un laboratorio di Wuhan - il 25 gennaio spiegai cosa era successo» (Di martedì 5 maggio 2020) Il presidente Usa Donald Trump ed il segretario di Stato americano Mike Pompeo accusano la Cina: "Il; uscito da un laboratorio di Wuhan. E Pechino ha fatto di tutto perché non si sapesse del virus". Il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, rincara la dose: "La Cina sfrutta il virus pe

ItaliaViva : .@matteorenzi in diretta a 'Fatti e Misfatti' intervista da Paolo Liguori. - giuseterrone61 : @marcodifonzo Ma Grazia Volo non è la moglie di Straccio, al secolo Paolo Liguori? - frittom : @CorradinoMineo Le prove sono state fornite in via confidenziale da un Italiano che si fa chiamare Paolo Liguori, s… - fedelecrus : @matteosalvinimi @kategullo75 Fatti &misfatti, Paolo Liguori. - MamolkcsMamol : RT @GianandreaGaian: Alle 12,30 a Fatti e Misfatti @MediasetTgcom24 per parlare col direttore Paolo Liguori delle responsabilità della Cina… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Liguori Paolo Liguori e il coronavirus: "L'avevo detto, è colpa dei cinesi. E ora anche Trump lo sa" Il Tempo Paolo Liguori e il coronavirus: "L'avevo detto, è colpa dei cinesi. E ora anche Trump lo sa"

Il presidente Usa Donald Trump ed il segretario di Stato americano Mike Pompeo accusano la Cina: "Il coronavirus è uscito da un laboratorio di Wuhan. E Pechino ha fatto di tutto perché non si sapesse ...

Charlotte e Bob in Lost in Translation

Ok, scopriamo le carte sin da subito: quello tra Charlotte e Bob in Lost in Translation era amore, sicuramente più dolce-amaro che amaro in senso stretto, ma la differenza è tutta grammaticale. Se da ...

Il presidente Usa Donald Trump ed il segretario di Stato americano Mike Pompeo accusano la Cina: "Il coronavirus è uscito da un laboratorio di Wuhan. E Pechino ha fatto di tutto perché non si sapesse ...Ok, scopriamo le carte sin da subito: quello tra Charlotte e Bob in Lost in Translation era amore, sicuramente più dolce-amaro che amaro in senso stretto, ma la differenza è tutta grammaticale. Se da ...