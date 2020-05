Paola Toeschi chi è? Biografia | età | malattia | vita privata e marito

Leggi su chenews

(Di martedì 5 maggio 2020)è nota per essere la terza moglie di Dodi Battagli, noto cantante dei Pooh, ma non tutti sanno: l’età, lae la, Fonte foto: YouTube (screenshot – Tv2000it)La simpaticaè conosciuta dal pubblico italiano per essere la terza moglie del noto cantante di Pooh, Dodi Battaglia.e la suaDodi, prima di incontrare la sua, ha avuto una storia d’amore con Louise Van Buren. Il grandissimo amore tra i due ha fatto si che nascessero Sara Elisabeth e Serena Grace; purtroppo però dopo la nascita delle sue figlie, Dodi e Louise hanno messo fine al loro rapporto e il chitarrista ha cominciato una relazione con Loretta Lanfredi. Qualche anno dopo ha cominciato una relazione sentimentale con Alessandra Merluzzi e in seguito, alla fine degli ...