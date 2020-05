Pamela Prati Instagram favolosa | prova costume superata a pieni voti | «Elisir di eterna

Leggi su urbanpost

(Di martedì 5 maggio 2020) Sudà sfoggio della sua intramontabile bellezza. La showgirl sarda, prima donna del Bagaglino, ha pubblicato qualche ora fa un ritratto che la mostra in. «Chissà quando potremmo tornare al mare?», si domanda la soubrette, 61 anni, che vanta davvero un fisico da ragazzina. In primo piano le gambe sinuose, le curve pericolose e i lunghi capelli di seta. Tutte caratteristiche che i fan hanno notato e lodato in basso ai commenti.: «digiovinezza» «Nel dubbio quest’anno lala faccio da casa», così scrive, che ha voluto pubblicare un autoscatto che la mostra sul divano pronta per una giornata al mare, che non si sa bene quando potrà aver luogo. Il Coronavirus non solo ha modificato ...