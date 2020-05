Padre Pio: il cast del film tv con Sergio Castellitto (Di martedì 5 maggio 2020) Padre Pio: il cast del film tv con Sergio castellitto Questa sera, martedì 5 maggio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 torna Padre Pio, miniserie tv del 2000 per la regia di Carlo Carlei e prodotta da Angelo Rizzoli. La fiction, proprio come la concorrente prodotta da Rai Padre Pio – Tra cielo e terra, è stata presentata in occasione della chiusura della causa di beatificazione del frate di Pietrelcina e ne ripercorre la vita, dall’infanzia, all’ordinazione, alle stimmate. La serie vede come protagonista Sergio castellitto. Al suo fianco altri grandi attori. Di seguito il cast (attori-ruolo) del film tv Padre Pio: Sergio castellitto – Padre Pio Jürgen Prochnow – visitatore apostolico Lorenza Indovina – Cleonice Raffaele castria – Padre Agostino da San Marco in Lamis Flavio Insinna – Padre ... Leggi su tpi Padre Pio : i miracoli che hanno reso Santo il frate di Pietrelcina

Padre Pio - su Canale 5 torna la miniserie con Sergio Castellitto : trama e cast

Padre Pio : le frasi celebri del Santo di Pietrelcina (Di martedì 5 maggio 2020)Pio: ildeltv conellitto Questa sera, martedì 5 maggio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 tornaPio, miniserie tv del 2000 per la regia di Carlo Carlei e prodotta da Angelo Rizzoli. La fiction, proprio come la concorrente prodotta da RaiPio – Tra cielo e terra, è stata presentata in occasione della chiusura della causa di beatificazione del frate di Pietrelcina e ne ripercorre la vita, dall’infanzia, all’ordinazione, alle stimmate. La serie vede come protagonistaellitto. Al suo fianco altri grandi attori. Di seguito il(attori-ruolo) deltvPio:ellitto –Pio Jürgen Prochnow – visitatore apostolico Lorenza Indovina – Cleonice Raffaeleria –Agostino da San Marco in Lamis Flavio Insinna –...

LisaMMcGee : Michelle Louise Patricia Pio Mallon. Her Granny buzzed off Padre Pio - eterea_naive : RT @CristofaroFranc: 5 maggio 1956. Inaugurazione Casa Sollievo della Sofferenza. Padre Pio ai medici: “Portate Dio ai malati, varrà più di… - dadagioia : RT @CristofaroFranc: 5 maggio 1956. Inaugurazione Casa Sollievo della Sofferenza. Padre Pio ai medici: “Portate Dio ai malati, varrà più di… - Juventusw8nder1 : stasera me lo vedo veramente bella la vita di padre e pio. - ParrocchiaF : RT @padrepiotv: Il dono dell'intelletto di Padre Pio leggi l'articolo di -