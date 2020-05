Ordine commercialisti: donate mascherine all’ospedale di Maddaloni (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni – Sono state consegnate questa mattina all’Ospedale Covid di Maddaloni 500 mascherine di protezione FFP2 da parte dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta, guidato da Luigi Fabozzi. È questo un altro importante risultato dell’iniziativa promossa dal Consiglio dell’Ordine. Nei prossimi giorni arriveranno altre 1000 mascherine di protezione per l’Azienda ospedaliera di Caserta per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 in atto. «Questa assurda situazione di rischio– ha sottolineato il Consiglio –ha messo a dura prova tutto il sistema Italia, e collassando le nostre strutture sanitarie, fortemente compromesse dalle crescenti necessità e urgenze». Come molti altri Ordini d’Italia, anche quello casertanoha deciso fin dall’inizio ... Leggi su anteprima24 Caserta - l’ordine dei Commercialisti ha donato un respiratore polmonare

LATINA – L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della circoscrizione di Latina e l’associazione Commercialisti Formazione e Socialità – presieduta da Valerio Raffaelli – hanno promo ...

Domande di finanziamento da parte di imprenditori e lavoratori autonomi: l'AIDC denuncia comportamenti "anomali" da parte degli istituti di credito

Con Comunicato Stampa del 29 aprile 2020 l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha denunciato comportamenti e pratiche scorrette da parte degli istituti di credito, evidenziate da un prolifera ...

