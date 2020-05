Nuoto | rinviati gli Europei a Budapest nel 2021 prima delle Olimpiadi a Tokyo

(Di martedì 5 maggio 2020) La stagione 2020 delcontinua a perdere i pezzi e dopo il rinviodianche gli(Ungheria) sono stati posticipati nello stesso anno dei Giochi. La rassegna continentale, prevista originariamente dall’11 al 24 maggio (2020), era già stata ritardata nel mese di agosto (17-30). Viste però tutte le difficoltà legate all’emergenza sanitaria in corso, la competizione si terrà dal 10 al 23 maggio sempre in terra magiara (),dunque, programmate dal 23 luglio all’8 agosto. Una competizione che riguarderà ilin piscina, i tuffi, ildi fondo e ilsincronizzato. L’annuncio del rinvio degliarriva poco dopo il posticipo dei Mondiali di Fukuoka (Giappone), che si terranno dal 13 al 29 maggio 2022, nello stesso anno in cui vi saranno i ...

