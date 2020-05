"Non sarà il vaccino che ci porterà fuori dal virus", bomba-Capua a DiMartedì: il rischio che abbiamo sottovalutato (Di martedì 5 maggio 2020) Ilaria Capua placa gli entusiasmi sulla fine del coronavirus. A DiMartedì la virologa mette in guardia gli italiani: "Non sarà il vaccino che ci porterà fuori dal virus, dovrà essere sperimentato per molto tempo e con attenzione affinché possa essere veramente sicuro". E allora come faremo a uscire da questo stato di emergenza? "Ognuno di noi - spiega in collegamento con la trasmissione di Giovanni Floris - è un tassello contro il contagio. Il virus si trasmette tramite i raggruppamenti di persone quindi il distanziamento fisico è una barriera e poi bisogna lavarsi le mani". Saremo noi cittadini, dunque, a dover prestare attenzione affinché la pandemia non dilaghi nuovamente. Buone notizie potrebbero però arrivare a breve: "Se in questo fine settimana la situazione sarà sotto controllo, gioiamo ma non ... Leggi su liberoquotidiano Mario Biondi sarà papà per la nona volta : "Si chiamerà Martina"

L'Allieva 3/ Anticipazioni : non ci sarà il Pm Sergio Einardi nella 3a stagione

Conte : "Fase 2 non è libera tutti. Non ci sarà una patrimoniale" (Di martedì 5 maggio 2020) Ilariaplaca gli entusiasmi sulla fine del corona. A DiMartedì la virologa mette in guardia gli italiani: "Non; ilche cidal, dovrà essere sperimentato per molto tempo e con attenzione affinché possa essere veramente sicuro". E allora come faremo a uscire da questo stato di emergenza? "Ognuno di noi - spiega in collegamento con la trasmissione di Giovanni Floris - è un tassello contro il contagio. Ilsi trasmette tramite i raggruppamenti di persone quindi il distanziamento fisico è una barriera e poi bisogna lavarsi le mani". Saremo noi cittadini, dunque, a dover prestare attenzione affinché la pandemia non dilaghi nuovamente. Buone notizie potrebbero però arrivare a breve: "Se in questo fine settimana la situazione; sotto controllo, gioiamo ma non ...

gattinaraonline : Ci hanno scritto / Fase 2: non sarà una ... passeggiata -- - GiuliaRastajuly : RT @RescueMed: Sabotaggi, ritardi e non assistenza: Un altro giorno nella zona SAR maltese. Lo spiegone di @alarm_phone sugli ultimi casi… - ilarybar : RT @RescueMed: Sabotaggi, ritardi e non assistenza: Un altro giorno nella zona SAR maltese. Lo spiegone di @alarm_phone sugli ultimi casi… - patricelumumb19 : RT @RescueMed: Sabotaggi, ritardi e non assistenza: Un altro giorno nella zona SAR maltese. Lo spiegone di @alarm_phone sugli ultimi casi… - akakarolina : RT @RescueMed: Sabotaggi, ritardi e non assistenza: Un altro giorno nella zona SAR maltese. Lo spiegone di @alarm_phone sugli ultimi casi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sarà Folla a spasso a bocca aperta? Nella Fase 2 non sarò più buono Primocanale Carlo De Benedetti, Domani è una vendetta contro i figli: tradito dalla vendita di Repubblica agli Agnelli-Elkann

Carlo De Benedetti, l'Ingegnere, è indomito. A 85 anni pensa al Domani. Così chiamerà il quotidiano che sta progettando e trasferirà entro gennaio in edicola e sul web. Ma Domani è soprattutto la cifr ...

Quando ci sarà il contagio zero in Toscana: ecco la simulazione. "E se l'epidemia riparte scatteranno le zone rosse"

Almeno lo è nella simulazione dell’Agenzia regionale di sanità, tracciata nell’ultimo rapporto sull’andamento dell’emergenza. Ma non è un caso che gli studiosi guidati da Fabio Voller abbiano ...

Carlo De Benedetti, l'Ingegnere, è indomito. A 85 anni pensa al Domani. Così chiamerà il quotidiano che sta progettando e trasferirà entro gennaio in edicola e sul web. Ma Domani è soprattutto la cifr ...Almeno lo è nella simulazione dell’Agenzia regionale di sanità, tracciata nell’ultimo rapporto sull’andamento dell’emergenza. Ma non è un caso che gli studiosi guidati da Fabio Voller abbiano ...