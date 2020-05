redazioneiene : DOMANI, MARTEDÌ 5 MAGGIO A LE IENE “In questo momento possiamo dire che l’utilizzo del plasma è l’unica terapia mir… - _Carabinieri_ : La città eterna, così come l'Italia intera, riprendono la loro marcia verso il futuro: non vanifichiamo gli sforzi… - chetempochefa : 'Una volta dicevamo 'le mascherine solo per i malati'. Beh tutti possiamo essere malati, una percentuale molto alta… - NauredaCogo98 : @madjane98 probabilmente hanno inteso la fase 2 come 'abbiamo passato bum possiamo considerarla vittoria' quando la… - pidemath : @ilmanifesto qua non abbiamo soldi per comperare da mangiare, non possiamo pagare l'affitto e tu, che dovresti star… -

Ultime Notizie dalla rete : Non possiamo Padre Baggio: non possiamo più dimenticarci di chi abita le periferie esistenziali Vatican News “Non possiamo salvare tutti”/ Coronavirus, lettera medico “Mai visti tanti morti”

Il dottor Yoojin Na ha evidenziato che molti medici stanno rinunciato alle pause per poter stare vicini ai pazienti, ma tutto ciò non può bastare. Na ha preso parte ad un recente convegno sulle cure d ...

Coronavirus: allarme in Kenya, "subito acqua e kit igienici"

In Kenya il diffondersi del coronavirus sta mettendo in gravi difficoltà le comunità più vulnerabili del Paese. L’iniziativa solidale “Senza acqua non possiamo fermarlo”, lanciata da ActionAid Italia, ...

Il dottor Yoojin Na ha evidenziato che molti medici stanno rinunciato alle pause per poter stare vicini ai pazienti, ma tutto ciò non può bastare. Na ha preso parte ad un recente convegno sulle cure d ...In Kenya il diffondersi del coronavirus sta mettendo in gravi difficoltà le comunità più vulnerabili del Paese. L’iniziativa solidale “Senza acqua non possiamo fermarlo”, lanciata da ActionAid Italia, ...